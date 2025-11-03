Arriva il servizio per i cittadini rimasti vittime di un sinistro stradale riconducibile alla responsabilità del Comune. D’ora in poi automobilisti, ciclisti e pedoni che hanno subito danni a causa di una buca sul manto stradale o di un marciapiede dissestato potranno facilmente presentare la propria istanza grazie al nuovo servizio online presente nel sito internet istituzionale del Comune.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale, che ha stipulato una polizza assicurativa per il risarcimento danni proprio per coprire gli eventuali problemi arrecati a causa di strade o marciapiedi ammalorati, è quello di tutelare i cittadini, e permettere loro di ottenere un risarcimento in tempi brevi.

La richiesta potrà essere presentata dalla persona coinvolta nel sinistro stradale o da un altro soggetto, purché in possesso di delega, allegando la documentazione richiesta.

© Riproduzione riservata