Il Comune di Pula premia gli studenti più meritevoli nel nome di Giacomo Pisu e Cristiano Pontecorvo. Nella splendida cornice del teatro Maria Carta, sono stati consegnati i premi per ricordare uno studente e un insegnante che in paese nessuno ha dimenticato.

La borsa di studio in onore dello studente Giacomo Pisu è andata a Chiara Cadeddu, Andrea Manca e a Noelani Celeste Delussu, mentre Pietro Piredda, Michela Abbondanza Foscarini e Viola Pisano si sono aggiudicati il Premio alle eccellenze in memoria del professor Cristiano Pontecorvo.

È stata una cerimonia toccante, densa di emozioni e gratitudine nei confronti di Pisu e Pontecorvo, che hanno lasciato un segno indelebile nella comunità pulese: il primo era uno studente modello che, nonostante la malattia, portò avanti i suoi studi con tenacia; il secondo era un docente dell’Istituto Comprensivo di Pula, dedito al lavoro, appassionato di scienze e botanica. «Già nel 2002 il Consiglio Comunale decise di intitolare una borsa di studio a Giacomo, per premiare i giovani che scrivono una tesi sul territorio di Pula - spiega il sindaco, Walter Cabasino - nonostante la sua breve esistenza, dimostrò grande tenacia nel voler continuare gli studi». Il Comune pensa anche a dedicare uno spazio per la didattica all’insegnante scomparso lo scorso anno. «A breve verrà dedicata al professor Cristiano Pontecorvo l’aula di scienze dell’Istituto Benedetto Croce di Pula - spiega l’assessora alla Pubblica Istruzione e Vicepreside della scuola, Manuela Serra -, sempre in suo ricordo, nel giardino scolastico, verrà piantato un agrume, un gesto semplice ma carico di significato. Sarà proprio l’amministrazione comunale a consegnare questa pianta a ragazzi e docenti».

