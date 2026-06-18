Pula, aperti i termini per l'assegnazione degli impianti sportivi comunaliTra le strutture disponibili figura la palestra scolastica di via Tigellio
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Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di concessione in uso degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Pula per la stagione sportiva 2026/2027.
L'amministrazione comunale invita associazioni sportive, società e soggetti interessati a presentare richiesta entro mercoledì 1° luglio. Le domande dovranno essere compilate esclusivamente utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune.
Tra le strutture disponibili figurano la palestra scolastica di via Tigellio, la palestra scolastica "Su Rundò" di via XXV Aprile, la palestra scolastica di Santa Margherita, quella di via Sant'Efisio, la palestra comunale di via Bostares, il campo in erba sintetica "Gigi Riva" e i campi da beach tennis di Su Guventeddu.
Le richieste potranno essere presentate a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune oppure inviate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.pula.ca.it.
L'obiettivo dell'avviso è programmare l'utilizzo degli impianti per la prossima stagione sportiva, garantendo una distribuzione degli spazi in base alle esigenze delle realtà sportive del territorio.