Pula, al via da lunedì il trasporto scolasticoLe famiglie potranno anche richiedere l’introduzione di nuove fermate
Prenderà il via da lunedì, il trasporto scolastico garantito dal Comune. Con il trasferimento permanente nella scuola “Aldo Moro” di via Sant’Efisio della scuola dell’infanzia e della primaria dello stesso plesso, e della primaria e dell’infanzia di Su Rondò, le fermate per l’anno scolastico 2025/2026 subiranno delle variazioni.
Le famiglie potranno richiedere l’introduzione di nuove fermate: gli uffici comunali valuteranno le istanze entro cinque giorni lavorativi. Non verranno prese in considerazione le richieste per l’individuazione di nuove fermate che si trovano già vicine a quelle esistenti.