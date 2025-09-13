Prenderà il via da lunedì, il trasporto scolastico garantito dal Comune. Con il trasferimento permanente nella scuola “Aldo Moro” di via Sant’Efisio della scuola dell’infanzia e della primaria dello stesso plesso, e della primaria e dell’infanzia di Su Rondò, le fermate per l’anno scolastico 2025/2026 subiranno delle variazioni.

Le famiglie potranno richiedere l’introduzione di nuove fermate: gli uffici comunali valuteranno le istanze entro cinque giorni lavorativi. Non verranno prese in considerazione le richieste per l’individuazione di nuove fermate che si trovano già vicine a quelle esistenti.

