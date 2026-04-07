Progetto Reis a Sinnai: accolte 18 domandeI beneficiari riceveranno un assegno mensile in cambio di prestazioni di lavoro per il Comune
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Al via il progetto REIS al Comune di Sinnai. Una sorta di “Aggiudu torrau” grazie a finanziamenti regionali che hanno consentito allo stesso Comune di poter soddisfare 18 richieste avanzate da altrettanti residenti con un Isee piuttosto basso. Sono invece 38 le domande non ammesse proprio per mancanza dei fondi necessari. La speranza è che anche per loro si apre qualche prospettiva nell’immediato futuro.
Presto i diciotto “fortunati” ammessi nella graduatoria pubblicata dal Comune nel suo sito potranno ricevere un assegno: in cambio gli interessati potranno realizzare un loro progetto a beneficio del Comune o comunque assicurare una prestazione, come l’apertura o la chiusura di un parco o anche occuparsi di servizi in appoggio all’attività dei vari uffici comunali.