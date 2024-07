Il formaggio e il vino della Trexenta premiati in giro per il mondo. Il caseificio Garau di Mandas ha conquistato due medaglie di bronzo partecipando all’International Cheese & Diary Awards che si svolge in Inghilterra da ormai 128 anni. I partecipanti superano ogni anno le 5.500 iscrizioni. È considerato in assoluto il concorso più prestigioso al mondo riservato ai formaggi, portare a casa un riconoscimento in quelle che vengono definite le Olimpiadi del formaggio significa far parte di un gruppo d'élite a livello internazionale.

«Siamo felicissimi di festeggiare queste due nuove medaglie - dice Marina Garau, che gestisce l’azienda insieme al fratello Mimmo -, essere premiati all’International Cheese & Diary Awards è un sogno per tutti i produttori di formaggi».

La Cantina Trexenta di Senorbì invece ha vinto la medaglia d’oro al prestigioso Concorso enologico Grenaches du Monde 2024 di Parigi, affermandosi come eccellenza nella produzione di vini da Grenache. Il premio è stato assegnato al Cannonau di Sardegna doc Baione, frutto della passione della dedizione della cooperativa vitivinicola trexentese.

Medaglia d’oro anche per il Vermentino Contissa al Concours Mondial de Bruxelles 2024.

L'importante concorso ha come primaria ambizione di offrire ai consumatori una garanzia: distinguere vini d’ineccepibile qualità, veri e propri piaceri di consumo e di degustazione provenienti dai 4 angoli del mondo, per tutte le gamme di prezzo. La cooperativa agricola trexentese ancora una volta è stata premiata per la qualità dei vini prodotti.

