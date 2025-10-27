Prodotti non tracciati, polvere, ragnatele e blatte.

I carabinieri del Nas di Cagliari hanno chiuso un panificio nel centro di Quartu per gravi carenze igienico-sanitarie.

L’ispezione è stata condotta all’interno di un locale di 60 metri quadri adibito alla produzione e vendita di prodotti da forno. I militari hanno sequestrato 70 chili di alimenti (pane, focacce, prodotti ittici, formaggi e carni lavorate) che non rispettavano i requisiti di tracciabilità previsti dalla legge. Privi dunque di etichettatura con lotto, ingredienti e scadenza.

All’interno del locale è stata poi accertata una situazione igienico-sanitaria da brividi. Tanto sporco accumulato da tempo, polvere, ragnatele e blatte, oltre a residui di lavorazione non rimossi. Altissimo il rischio di contaminazione degli alimenti, vista anche la presenza di materiali da imballaggio ancora non utilizzati.

Per questo sono state bloccate le attività di panificazione e vendita. Di circa mille euro il valore dei prodotti sequestrati, comminate sanzioni per 2.500 euro e allertate le autorità sanitarie per eventuali ulteriori provvedimenti.

