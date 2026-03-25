Pirri, cali di pressione nella rete idrica: l’intervento di AbbanoaInteressata anche la piscina comunale di Terramaini, dove le attività sono sospese sino al ripristino delle normali condizioni
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Nella rete idrica di Pirri è stato registrato un calo della pressione con conseguenti interruzioni dell’erogazione in alcune zone.
Le squadre del pronto intervento di Abbanoa stanno verificando l’origine del problema: non appena individuato il guasto, si procederà con i lavori di riparazione.
In contemporanea si sta procedendo anche con le manovre in rete per riequilibrare la pressione.
Interessata anche la piscina comunale di Terramaini, dove le attività sono sospese sino al ripristino delle normali condizioni.