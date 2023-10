È stato identificato come l’autore di un furto al market ma in casa nascondeva ben 72 kg di droga. Nei guai un 36enne di Pimentel, arrestato dai carabinieri a seguito di un'attività investigativa.

L’uomo, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, lo scorso 2 settembre aveva compiuto un furto in un supermercato del posto. È stato identificato grazie a varie testimonianze e alle immagini delle videocamere di sorveglianza.

I militari hanno perquisito l’abitazione, con esito negativo. Nel casolare di campagna di proprietà dell’uomo sono però stati trovati 72 kg di marijuana, consistenti in buona parte in infiorescenze essiccate, custodite in sei sacchi di carta.

Gli spazi, grazie a un generatore di aria calda collegato a una bombola di GPL, con quattro sistemi di ventilazione e un impianto di irrigazione a goccia con temporizzatore e attrezzatura varia per la coltivazione, erano stati trasformati in una serra. Immediato l’arresto. Quanto rivenuto è stato trasferito in attesa delle analisi che verranno svolte dai Carabinieri del RIS di Cagliari e della successiva distruzione del materiale.

L’uomo ora si trova agli arresti domiciliari Il particolare coltivatore è stato tradotto dagli operanti presso l'abitazione di residenza dove dovrà permanere agli arresti domiciliari.

(Unioneonline/v.f.)

