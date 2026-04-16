Un 43enne è stato arrestato a Quartu per atti persecutori ai danni dell’ex compagna: durante l'intervento è stato trovato in possesso di cocaina, subito sequestrata. L’uomo, muratore già noto alle forze dell’ordine, ora si trova ai domiciliari. L’operazione dei carabinieri è avvenuta ieri sera, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della detenzione domiciliare emessa dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Il provvedimento restrittivo rappresenta l'epilogo di una delicata indagine avviata alla fine dello scorso mese, quando l'ex compagna dell'uomo aveva trovato il coraggio di denunciare una lunga serie di comportamenti vessatori. Immediata l’attivazione della procedura di tutela d'urgenza prevista dal "Codice Rosso".

Durante le fasi di esecuzione del provvedimento il 43enne, sottoposto a una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 8 grammi di cocaina. La sostanza stupefacente è stata immediatamente sottoposta a sequestro mentre all'uomo è stata contestata anche l'illecita detenzione.

(Unioneonline/v.f.)

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