Ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro una banchina in cemento del suo senso di marcia. È successo oggi intorno alle 11.30 al chilometro 37 della strada statale 125 Var in direzione Cagliari. Il conducente del veicolo, l’unico coinvolto nell’incidente, è un pensionato 63enne di Muravera, alla guida della sua Ford Ka nera.

Dopo l’impatto il veicolo si è ribaltato sulla carreggiata, per poi riposizionarsi con le ruote sull’asfalto. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso del 118. Dopo le prime cure l’uomo è stato portato in codice rosso in ambulanza al Brotzu di Cagliari. Le sue condizioni sembrano non essere critiche.

Per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri di San Vito, che ora stanno indagando per determinare le cause esatte dell'incidente.

