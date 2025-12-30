Federica di 11 anni è la vincitrice del gioco natalizio “Trova il presepe” ideato e promosso dalla Pro Loco di Gesico.

La divertente rassegna è stata riproposta nel piccolo centro della Trexenta dopo il successo dell’anno scorso. Queste le regole del gioco: i partecipanti, per lo più giovanissimi, devono scoprire dove si trova un presepe accuratamente nascosto sul Monte San Mauro.

«Federica è stata la prima a scovarlo - dice il presidente Pro Loco Carlo Carta -, è stata bravissima: nonostante la pioggia e il vento ha proseguito nella sua ricerca e, dopo aver messo insieme una serie di importanti indizi, ha scoperto il nascondiglio del presepe». Il gioco però non è concluso: la campionessa, come da regolamento, non ha infatti svelato le coordinate del luogo segreto.

Gli altri partecipanti possono proseguire nella ricerca e conquistare i buoni pizza messi in palio per i primi classificati. I giocatori abili e fortunati che riusciranno a individuare il presepe dovranno semplicemente fare un selfie e pubblicare l’immagine cercando di non far capire la posizione, in modo che il gioco possa continuare.

Le ricerche andranno avanti sino a sabato 3 gennaio: nell’ultima giornata dell’iniziativa, chi vorrà (bambini e ragazzi) potrà utilizzare con gli esperti i quad per esplorare il Monte San Mauro.

