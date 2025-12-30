È scontro a Villaputzu sul nuovo chiosco-ristorante che sarà costruito direttamente dal Comune sulla spiaggia di Prumari (conosciuta anche come Prima Spiaggia) al posto di un vecchio rudere con 150mila euro.

Ad attaccare il gruppo d’opposizione Villaputzu Futura: «La costruzione di un ristorante – ha sottolineato il consigliere Stefano Pili - è pratica insolita da parte di un Comune la cui attività dovrebbe concentrarsi sulla realizzazione di edifici con funzioni pubbliche». Inoltre «ci chiediamo se la costruzione di un ristorante con soldi comunali non possa ritenersi una concorrenza sleale verso gli altri ristoratori».

Il nuovo bar-ristorante sarà realizzato su un terreno gravato da usi civici per poi essere dato in gestione ai cittadini di Villaputzu.

Per il sindaco Sandro Porcu le polemiche della minoranza sono strumentali. «Il nuovo bar-ristorante – ha sottolineato il primo cittadino - rappresenta un intervento di riqualificazione di un tratto di costa che fino a pochi giorni fa era occupato da un rudere fatiscente. L’area inoltre è gravata da uso civico e dunque una sua vendita e una successiva ricostruzione da parte di privati sarebbero state, di fatto, impraticabili. Per Villaputzu è una grande opportunità».

Il nuovo chiosco-ristorante dovrebbe essere pronto già in primavera.

