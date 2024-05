Ha investito un sessantottenne, che è stato ricoverato in codice rosso al Brotzu. L’etilometro ha rilevato un tasso alcolico nel suo sangue di poco superiore a quanto stabilito dal codice della strada. Ma abbastanza da portare al ritiro della patente.

A finire nei guai, con una denuncia per guida in stato di ebrezza, è stato un trentatreenne di San Nicolò Gerrei. Era alla guida della sua Peugeot 308 in località Sa Tiria, quando ha falciato il pedone che stava attraversando la strada.

Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri di Sant’Andrea Frius. Mentre il ferito veniva trasportato d’urgenza in ospedale, l’automobilista è stato sottoposto all’alcoltest. E sono emersi i valori fuori norma.

