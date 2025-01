Momenti di paura stanotte in via Crimea a Selargius: due auto sono state distrutte dalle fiamme che hanno danneggiato che il portone di un’abitazione.

Immediata la segnalazione dell’incendio da parte di alcuni abitanti della via. É scattato così l’intervento dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza i due mezzi evitando inoltre che le fiamme si estendessero all’edificio.

Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per accertare la natura dell’incendio.

