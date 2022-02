Paura a Mandas: scoppia un incendio in uno scantinato, fortunatamente non ci sono feriti.

I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina mattina in via Regina Margherita, nel centro del paese, per l’incendio divampato all'interno di uno scantinato al piano terra di un’abitazione privata.

Sul posto la squadra di pronto intervento “9 A”, con a supporto un’autopompa serbatoio, ha spento le fiamme e provveduto alla messa in sicurezza del locale.

Sono ancora da stabilire le cause che hanno scatenato l’incendio, ma sembra che si sia trattato di un rogo fortuito. Nello scantinato c’era materiale infiammabile e le scorte della legna per l'inverno, le fiamme quindi hanno trovato terreno fertile per propagarsi.

