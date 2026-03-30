Il gelo delle scorse notti ha danneggiato anche i vigneti di Masracalagois, Quartu, Sinnai, Settimo San Pietro. Il vento gelido di tramontana ha devastato soprattutto i germogli più sviluppati degli impianti di Vermentino, Nasco, Malvasia, ma anche di altre colture come le patate nelle campagne di Quartu.

«Siamo molto preoccupati – dice Giuseppe Farci, presidente della Coldiretti di Maracalagonis e della cantina di Quartu - Nel nostro territorio i danni si registrano soprattutto nelle zone di Rio Sicci, Is Tumbus, Rio Satini, Carroghedda, Mitza Crabittu: ci stiamo mobilitando per chiedere al Comune la proclamazione dello stato di calamità. I danni interessano anche le coltivazioni di patate e di altre colture orticole».

Danni pesanti anche nelle campagne di Sinnai, Settimo San Pietro, Castiadas, Serdiana e Dolianova.

Stasera un incontro organizzato a Quartu dalla Coldiretti.

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