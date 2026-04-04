Il Parco di Gutturu Mannu si prepara ad accogliere famiglie e gruppi di amici per il tradizionale appuntamento di Pasquetta, presentandosi con un volto rinnovato dopo una serie di interventi mirati alla sicurezza e alla fruibilità dell’area. Dopo un inverno particolarmente piovoso, che aveva reso molte strade dissestate e difficilmente percorribili, sono stati completati importanti lavori di ripristino della viabilità interna. Parallelamente, le aree picnic sono state oggetto di un intervento significativo, con il totale rinnovo degli arredi. Un insieme di opere che segna, di fatto, l’inizio di una nuova fase per il Parco, ora nuovamente accessibile in tutte le sue principali zone.

I visitatori potranno scegliere tra passeggiate in sicurezza lungo i sentieri immersi nel bosco oppure momenti di relax all’aria aperta, tra tavolate e soste nelle aree attrezzate, godendo appieno del paesaggio e della vegetazione circostante. Gli interventi hanno interessato in particolare le località di Fanebas (Assemini), Santa Lucia (Uta) e Figueras (Santadi). Le grandi pozzanghere fangose che caratterizzavano i percorsi nei mesi scorsi hanno lasciato spazio a strade percorribili e sicure per persone di tutte le età. I lavori sono stati realizzati in collaborazione con Forestas, con l’obiettivo di restituire piena accessibilità all’intero comprensorio. «In attesa del grande progetto per la sistemazione della viabilità del Parco – spiega il presidente Walter Cabasino – ci stiamo concentrando su interventi più piccoli ma significativi. Restituire alle comunità spazi per il tempo libero e risolvere le criticità di alcuni percorsi significa permettere a tutti di godere della bellezza delle nostre montagne. Fondamentale è la sinergia nata tra il Parco e Forestas».

Soddisfazione anche da parte degli amministratori locali. Giacomo Porcu, sindaco di Uta ed ex presidente del Parco, sottolinea come «rendere accessibili gli angoli più belli di questa immensa riserva naturale vada nella direzione della piena fruibilità del territorio. Il fatto che ciò avvenga già per le festività pasquali è particolarmente significativo». Sulla stessa linea Mario Puddu, sindaco di Assemini: «Consentire alle persone di raggiungere luoghi di grande pregio come Fanebas significa rafforzare il rapporto tra le comunità e il territorio, un aspetto in passato trascurato ma oggi sempre più centrale». Infine Massimo Impera, sindaco di Santadi, invita a riscoprire l’area di Figueras: «L’area picnic è stata completamente sistemata, con nuovi tavoli e panche. Dopo tanto tempo, ogni segno di degrado è stato eliminato e già da Pasquetta le famiglie potranno tornare a vivere questi spazi». Il Parco, dunque, riapre le sue porte nel segno della sicurezza e dell’accoglienza, pronto a diventare ancora una volta punto di riferimento per il tempo libero e il contatto con la natura.

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