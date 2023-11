È rimasto paralizzato dopo un incidente. Ora il Comune di Elmas è chiamato a risarcire tre milioni di euro per una vicenda che risale al 2013.

Il giudice ha stabilito che parte della colpa fosse del conducente e del fatto che andasse troppo veloce, ma che anche l’ente - non costituito in giudizio - abbia avuto una corresponsabilità del danno per il posizionamento di un guardrail: l’auto aveva sbattuto contro la cuspide della barriera che, invece di ammortizzare l’urto, lo avrebbe amplificato.

La sentenza è diventata definitiva. Né l’attuale sindaca (Maria Laura Orrù) né il primo cittadino in carica nel 2013 (Valter Piscedda) erano a conoscenza della vicenda.

