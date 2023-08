E' una delle feste più attese della Estate a Maracalagonis. Dopo "Calici a torre" con l'assaggio dei vini della cantina, la Pro loco si prepara a riproporre la "Sagra del pane e del pomodoro", programma il 16 e il 17 settembre in paese. Previsti gli stand nella Piazza chiesa e nella via Cagliari. Produttori, commercianti e artigiani che intendono promuovere i propri prodotti durante l’evento a presentare la domanda di partecipazione. «Una occasione-dice la Pro Loco- per far conoscere la semplicità del buon cibo, la varietà nella scelta, la semplicità di mettere in mostra tutte le prelibatezze ed e eccellenze che Maracalagonis può offrire».

Il pane e il pomodoro hanno sempre accompagnato soprattutto la civiltà contadina e non solo. A Maracalagonis si fa ancora il pane come un tempo, mentre il pomodoro da queste parti ha sempre trovato un terreno particolarmente fertile capaci di garantire un raccolto straordinario. Il 12 agosto la Pro Loco ha proposto a Torre delle Stelle l'assaggio dei vini della cantina col solito bagno di visitatori a gustare il calice sotto le stelle.

