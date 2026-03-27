Un palo della linea telefonica abbattuto dal fortissimo vento di ieri è ancora lì, a fare da intralcio e creare una evidente situazione di pericolo sulla strada di San Getano, una borgata di Quartucciu, lungo la vecchia Orientale sarda.

«È successo ieri all'ora di pranzo – racconta un residente - ho subito denunciato l'accaduto ma ancora nessuno ha fatto nulla. Si tratta di un grosso pericolo per pedoni e automobilisti, costretti a passarci sotto visto che non ci sono alternative. Tra questi, anche una signora anziana e una figlia. Chiediamo solo che questo palo venga rimosso. Attualmente è tenuto a mezza altezza dagli stessi fili del telefono».





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