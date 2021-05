Arrivano contributi a fondo perduto per le attività economiche danneggiate dal Covid. La somma stanziata dal Comune è di 50mila euro. Pronta anche la graduatoria provvisoria fra coloro che hanno presentato domanda. Si tratta di contributo a fondo perduto che nelle previsioni dello stesso Comune dovrebbero essere stanziati a metà maggio, Sono tante le attività che durante la pandemia hanno subito danni pesantissimi con l'attività ridotta o in certi casi, anche con la chiusura provvisoria. Un aiuto utile ma che certamente non ripaga del tutto i danni subiti dalla categoria, ricordando che Maracalagonis ha una forte attività commerciale anche con i suoi prodotti tipici. La graduatoria è a disposizione di tutti.

