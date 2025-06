La comunità alloggio per anziani si arricchisce di nuovi spazi. Nella comunità alloggio e blocco integrato “Papa Giovanni Paolo II” di Ortacesus è stato inaugurato il nuovo giardino realizzato per offrire agli ospiti della struttura uno spazio all’aperto dove sarà possibile promuovere iniziative e attività ludico-ricreative. Un’area denominata “Giardino A” (la A sta per amore), nella quale è stato installato un gazebo, sono state inoltre posizionate due panchine di colore viola per sensibilizzare e sostenere le persone affette da Alzheimer e da altre demenze e una sedia rossa, simbolo di attenzione contro la violenza di genere.

Si tratta della seconda fase dell'importante progetto “Diamo-ci una mano” portato avanti dalla cooperativa sociale Kcs Caregiven che da oltre tre anni si occupa della gestione dell’importante struttura residenziale di Ortacesus. In occasione della prima parte del progetto era stata inaugurata la sala “Uno spazio per noi” dove gli anziani possono trascorrere del tempo in compagnia di familiari e persone care.

A ottobre seguirà il terzo e ultimo step che prevede l’apertura di un ulteriore spazio, denominato “Una casa da vivere”, pensato sempre per migliorare la qualità della vita degli ospiti.

