La Giunta comunale di Ortacesus, convocata dalla sindaca Maria Carmela Lecca, ha approvato la delibera che prevede la realizzazione dei lavori di restauro statico e di rifacimento del muro del Museo del Grano, nel lato della via Kennedy. Si tratta di interventi indispensabili – e non più prorogabili – per evitare che la parete della struttura museale nel centro del paese possa danneggiarsi ulteriormente.

Inoltre, intervenendo tempestivamente così come previsto e programmato, l’amministrazione cittadina potrà scongiurare pericoli per le cose e per le persone. «Occorre procedere all’approvazione del Progetto di completamento in quanto le opere previste consentiranno di concludere l’intervento principale attraverso interventi continuativi e complementari», si legge nella delibera di Giunta, approvata, dalla sindaca e dagli assessori Loredana Mascia, Maria Maddalena Bullita e Davis Alì Manis.

La somma complessiva per realizzare i lavori è di 8.700 euro: soldi stanziati dal bilancio comunale. Il Museo del Grano di Ortacesus sorge nella casa padronale appartenuta ai Serra, una ricca famiglia di possidenti del piccolo centro della Trexenta. Da anni la cooperativa Su Corongiu si occupa della gestione della struttura attraverso la valorizzazione della cultura contadina legata al grano, al lavoro dei campi e della casa.

