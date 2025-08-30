«Alessio è in cielo a chiedere al buon Gesù una parola di affetto e di incoraggiamento per mamma Laura e babbo Antonio. Alessio è in cielo a giocare con gli altri angeli».

Le parole pronunciate sull'altare dal parroco don Giuseppe Orrù hanno fatto breccia nel cuore di chi ha affollato la chiesa parrocchiale di Settimo, proprio nel giorno della festa dedicata al patrono San Pietro.

Ad ascoltare, a pochi passi, i genitori del bambino di pochi mesi, rimasto vittima di una tragica fatalità, i familiari, i fedeli e gli amici che alla fine del rito si sono lasciati andare in un lunghissimo applauso fatto di tanto affetto quando hanno visto i due genitori uscire dalla chiesa con la piccola bara bianca.

Al rito funebre col sindaco di Settimo Gigi Puddu con la fascia tricolore, ha partecipato anche il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia, arrivato da lontano, dalla sua città, per stare un attimo vicino al dolore di Laura, sassarese.

A fine del rito il parroco ha chiesto a tutti «solo preghiere per quell'Angelo volato in cielo e per mamma e papà».

© Riproduzione riservata