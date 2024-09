Fissata per domani l’autopsia sul corpo di Alessandro Cambuca, il 27enne di Villaspeciosa ucciso nella notte tra sabato e domenica in un’abitazione ad Assemini.

Fabio Concas, il 24enne di Decimomannu fermato per l’omicidio e rinchiuso nel carcere di Uta, attende che venga fissata l’udienza di convalida davanti al gip. Il giovane, difeso dall’avvocato Franco Villa, ieri interrogato dal pm Marco Cocco si è avvalso della facoltà di non rispondere.

I due si conoscevano da tempo. Assieme ad altri amici avevano trascorso la serata alla festa di Santa Greca, a Decimomannu, poi sono andati a dormire tutti assieme in un’abitazione in via Tuveri, ad Assemini. Cosa sia accaduto non è chiaro. Quel che è certo è che Cambuca è stato accoltellato al petto e al collo e poi, gravemente ferito, ha cercato aiuto bussando alle porte delle stanze in cui dormivano gli altri amici, facendo il nome dell’aggressore.

Concas nel frattempo si era dileguato, ma nel giro di poche ore è stato rintracciato e sottoposto a fermo. Non ha voluto fornire la sua versione dei fatti, potrebbe decidere di farlo davanti al gip.

Intanto la famiglia di Cambuca si è rivolta agli avvocati Carlo Demurtas e Laura Pirarba.

(Unioneonline)

