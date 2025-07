Apre domani, venerdì, nella frazione turistica di Solanas, il nuovo Ufficio Cultura e Turismo del Comune di Sinnai. Sarà operativo nella sede di via Del Mare, riconoscibile grazie all’installazione del nuovo pannello informativo. Sarà possibile ricevere assistenza e materiali dedicati agli eventi, alle attrazioni e alle iniziative culturali promosse nel territorio.

«Si tratta – dice la sindaca Barbara Pusceddu - di un servizio essenziale. Oltre alle attività legate al turismo, l’Info Point fornirà anche informazioni di base sui servizi comunali, diventando un riferimento utile per i residenti e per i visitatori stagionali. Un importante passo avanti nelle politiche di accoglienza e promozione del territorio, con l’obiettivo di offrire un servizio utile e accessibile a turisti, cittadini e operatori locali».

Per l'assessore al Turismo Cristiano Spina, «l'apertura dell’Info Point a Solanas rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di valorizzazione e promozione del nostro territorio. L'obiettivo, è quello di offrire un punto di riferimento per i turisti, ma anche uno spazio utile ai cittadini, capace di coniugare accoglienza e informazione. Il nuovo ufficio sarà inoltre un supporto concreto per le strutture ricettive presenti nella zona e svolgerà un ruolo attivo nella promozione degli eventi culturali e turistici in programma durante la stagione estiva».

Oltre alle attività legate al turismo, l’Info Point fornirà anche informazioni di base sui servizi comunali, diventando un riferimento utile per i residenti e per i visitatori stagionali. Domani l'apertura al pubblico è prevista dalle 9 alle 13. Il servizio sarà a regime dalla prossima settimana e sino alla fine della stagione turistica, il giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 9 alle 13.

