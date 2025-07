Barrali celebra anche quest’anno il prodotto simbolo della tradizione contadina con la Sagra del Pane.

La rassegna, giunta alla 27^ edizione, è in programma sabato prossimo, a partire dalle 18, in Piazza del Popolo. Un evento imperdibile per chi ama i sapori autentici e le atmosfere genuine dei piccoli centri della Sardegna.

Nel centro della Trexenta la panificazione è uno degli elementi più importanti dell’identità del paese. Durante la rassegna si potrà assistere alla preparazione del pane fatto in casa con le antiche tecniche di lavorazione di cui sono depositarie le donne del paese. In cartellone un ricco programma di eventi enogastronomici, culturali e di intrattenimento.

