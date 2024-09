Due figlie, una di appena due anni. E una compagna, che adesso con la famiglia si trova ad affrontare delle ingente spese per un funerale. È imponente la mobilitazione per offrire vicinanza e supporto ai parenti di Alessandro Cambuca, il ventisettenne di Villaspeciosa che ieri mattina è stato accoltellato a morte in una casa di Assemini, dove con amici aveva deciso di trascorrere la notte dopo aver partecipato alla festa di santa Greca, a Decimo.

A poche ore dal tragico evento, il dolore è ancora lancinante. E online, con l’approvazione della compagna della vittima, è stata avviata una raccolta fondi per garantire una degna sepoltura al giovane.

«Ci troviamo a dover affrontare la tragica e prematura perdita del nostro caro amico, Alessandro Cambuca, che è stato vittima di un atto di violenza ingiustificabile. Alessandro era una persona straordinaria, sempre pronto a donare un sorriso e ad essere presente per chiunque avesse bisogno. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto enorme in tutti noi», si legge in un appello.

Che prosegue così: «In questo momento di dolore, vogliamo dare ad Alessandro l’ultimo saluto che merita, ma le spese per il funerale sono significative e rappresentano un ulteriore peso per la sua famiglia, già devastata dalla perdita. Abbiamo deciso di avviare una raccolta fondi per sostenere i costi del funerale e permettere alla sua famiglia di affrontare questo difficile momento senza ulteriori preoccupazioni economiche.

Ogni piccolo gesto di solidarietà farà la differenza e permetterà a tutti noi di onorare la memoria di Alessandro come merita». Segue un Iban.

