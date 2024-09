Lascia due figlie di 7 e 2 anni Alessandro Cambuca, il ragazzo di 27 anni ucciso la scorsa notte a coltellate ad Assemini.

Si dice «allibito e frastornato» il sindaco di Villaspeciosa Gianluca Melis. «Lo conoscevo da sempre, un bravo ragazzo, un po’ vivace ma sempre gentile ed educato, normalissimo».

Il giovane da un po’ di tempo si era trasferito in un paese limitrofo per convivere con la sua compagna, da cui aveva avuto una figlia di appena 2 anni. L’altra figlia, di 7 anni, l’aveva avuta da una precedente relazione.

«La nostra è una piccola comunità, ci conosciamo tutti e tragedie del genere colpiscono. Non sono abituato ad avere notizie del genere, sono frastornato», afferma il primo cittadino.

Sull’episodio è intervenuto anche il sindaco di Assemini Mario Puddu: «Un’abitazione di Assemini stanotte è stata teatro di un accoltellamento in cui purtroppo ha perso la vita un giovane ragazzo. Nè la vittima, nè il presunto aggressore sono di Assemini ma la nostra comunità è ugualmente scossa da questo tragico evento. Questi continui fatti di cronaca ci allarmano e ci lasciano la brutta sensazione, per non dire convinzione, che la vita sembra avere sempre meno valore. Ed è un fatto che noi non possiamo né dobbiamo accettare e su cui è necessario fermarsi a riflettere. Condoglianze alla famiglia del giovane», ha scritto su Facebook.

