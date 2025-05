Il borgo di Olia Speciosa, a Castiadas, tirato a lucido in vista della stagione turistica. Sono i lavori di manutenzione del verde e decoro urbano in corso in questi giorni. Lavori che l’amministrazione comunale sta portando avanti da tempo. “La bellezza – spiega il sindaco Eugenio Murgioni - deve fare la differenza, ogni borgata sarà valorizzata da una porta di ingresso che dall’immagine della tipicità locale. Così facendo si rispetteranno quelle diversità che rendono affascinante e unico il nostro territorio”.

Olia Speciosa è il centro urbano di Castiadas che sta diventando un punto di riferimento per tutti coloro che hanno necessità di servizi pubblici, sanitari, bancari e postali. L’intervento sul decoro interessa tutte le borgate di Castiadas, ognuna con caratteristiche differenti.

