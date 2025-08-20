Intervento dei carabinieri di Nuraminis, nelle prime ore della mattina, in una cava in località “Is Perderas”.

L’arrivo dei militari su chiamata del titolare della struttura, che segnalava la presenza di un giovane seduto su un gradone in pietra, affacciato su un dirupo di circa cinquanta metri.

Giunti sul posto, i militari hanno localizzato il ragazzo, un 18enne residente a Nuraminis, e con grande sensibilità e sangue freddo hanno avviato con lui un lungo dialogo, riuscendo infine a convincerlo ad allontanarsi dal ciglio del precipizio.

Messo in sicurezza e accompagnato fuori dall’area di cava, il giovane è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, prontamente intervenuto, che lo ha trasportato all’ospedale “Santissima Trinità” di Cagliari per una valutazione specialistica e un trattamento sanitario volontario.

