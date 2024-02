Dopo la nascita di dieci nuove startup nel Sarrabus, Gerrei, Trexenta e Campidano di Cagliari grazie ai bandi del Gal Sgt, ci sono nuove opportunità per chi vuole avviare una nuova micro o piccola impresa nell’area GAL, aprire o ristrutturare un bed and breakfast. Il primo febbraio è stato pubblicata la seconda edizione dei bandi per il supporto al rafforzamento del sistema dell’ospitalità e l’altro per il miglioramento di strutture di B&B esistenti o la nascita di nuove attività. La dotazione finanziaria totale ammonta a 400mila euro (200mila euro per ciascun bando con un importo massimo di finanziamento pari a 50mila euro). E per entrambi i bandi c’è tempo fino alle 23.59 dell’8 marzo per presentare domanda.

In entrambi i casi, i candidati che intendono presentare domanda dovranno avere la propria sede legale e la propria sede operativa in uno dei 19 comuni dell’area Gal Sole Grano Terra: Armungia, Ballao, Burcei, Escalaplano, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila, Pimentel, San Basilio, San Nicolò Gerrei, San Vito, Selegas, Senorbì, Silius, Siurgus Donigala, Suelli, Villasalto, Villaputzu.

«L’azione mira a potenziare e interconnettere da un punto di vista qualitativo e quantitativo l’offerta ricettiva e i servizi territoriali ad essa collegati. L’intervento sosterrà nello specifico, la creazione di nuove imprese di servizi con il fine di potenziare l’offerta dell’ospitalità attraverso attività che valorizzino le risorse materiali e immateriali del patrimonio culturale, ambientale, storico, archeologico nel territorio», spiega il presidente del Gal Antonino Arba, «i bandi precedenti ci hanno consentito di far nascere nuove attività in un territorio in cui tanti giovani non hanno avuto altra scelta se non quella di lasciare la propria terra per trovare uno sbocco professionale».

