Un milione di euro per sistemare e realizzare nuovi tratti di illuminazione pubblica a Solanas, Torre delle Stelle e nel centro abitato di Sinnai grazie ad un ad una convenzione con la Cosip. Già in corso i lavori nella frazione turistica di Solanas con interventi sulla provinciale 17 che poi saranno estesi anche all'agglomerato urbano.

«Procede così rapidamente - dice Aurora Cappai, assessora ai Lavori pubblici del Comune di Sinnai - la sostituzione delle vecchie lampade con l'installazione di un impianto a Led a Tasonis, nella Zona Industriale PIP Luceri e a Solanas lungo la SP 17, presso il parco comunale e lungo tutta la Via al Mare. Nel parchetto e nei parcheggi fronte mare sono stati montati lampioni e lampade dal design curvilineo con un occhio di riguardo anche all'estetica. La ditta secondo un programma prestabilito concluderà gli interventi di rinnovamento dell'impianto nell'abitato di Solanas poi proseguirà presso Torre delle Stelle per poi concentrarsi in paese a Sinnai».

Soddisfatto il sindaco Tarcisio Anedda: «È stabilito che entro dodici mesi dalla stipula del contratto avvenuta nei mesi scorsi sull'impianto esistente siano realizzati interventi migliorativi per circa un milione di euro: prevista l'installazione di 2600 corpi illuminanti a Led. La vecchia rete sarà riqualificata e sarà ampliata laddove assente. Più risparmio, più sicurezza, più attenzione all'ambiente».

