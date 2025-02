Il Comune di Silius ha lanciato un’iniziativa per migliorare la sicurezza dei bambini a scuola e nei luoghi pubblici: il progetto "Nonno Vigile".

Un'opportunità per i pensionati che desiderano dedicare un po' del proprio tempo alla comunità, aiutando a sorvegliare gli ingressi e le uscite dalle scuole, monitorare parchi e aree verdi, collaborare nelle attività ricreative organizzate dal Comune, offrire supporto durante eventi pubblici e feste.

Possono candidarsi tutti i cittadini di Silius tra i 50 e i 78 anni che siano pensionati e in buona salute. È necessario inoltre non avere precedenti penali e voler aderire a un’associazione di volontariato locale. Sarà data priorità a chi ha già esperienza in attività di vigilanza o ha lavorato nelle forze dell’ordine.

Le domande devono essere presentate entro il 20 febbraio 2025 tramite posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo protocollo@pec.comune.silius.ca.it o consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune.

Per candidarsi, è necessario fornire un documento d’identità, un certificato medico e una dichiarazione che attesti l’assenza di condanne penali. I volontari riceveranno una breve formazione da parte della Polizia Locale prima di iniziare il servizio.

