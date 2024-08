Sono aperti a Settimo San Pietro i termini per la presentazione delle domande per poter accedere ai posti riservati a questo Comune, nei Nidi d’Infanzia privati, convenzionati per l’anno educativo. Le famiglie interessate devono presentare domande entro il prossimo 21 agosto.

È a disposizione degli interessati, lo Sportello di Supporto al cittadino operativo in Municipio. A seguito di apposita manifestazione di interesse il Nido d’Infanzia “Naturalmente Bimbi”, con sede in Settimo San Pietro, ha dato disponibilità a convenzionarsi col Comune per accogliere cinque bambini: due di età compresa tra i 3 e i 12 mesi, altri due, tra i 13 e i 24 mesi e uno tra i 25 e i 36 mesi.

