Incidente nella notte a Muravera. Intorno alle 4 del mattino, secondo una prima ricostruzione, un’auto con a bordo tre giovani è uscita fuori strada finendo per sbattere sul cancello di un’abitazione.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, compresa una medicalizzata. Dopo i primi soccorsi, i tre ragazzi - tutti d’età intorno ai vent’anni - sono stati trasportati in codice rosso in pronto soccorso: il più grave al Brotzu, un altro al Santissima Trinità e il terzo al Policlinico di Monserrato.

In fase d’accertamento i motivi dell’incidente che hanno portato il conducente a perdere il controllo del veicolo, ma dalle prime informazioni avrebbe fatto tutto da solo. Non sarebbero coinvolte altre persone o altre vetture.

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