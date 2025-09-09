Spariscono le strisce blu nel centro abitato di Muravera. Questa mattina la ditta incaricata del rifacimento della segnaletica ha tracciato di nuove le strisce bianche al posto di quelle blu che erano state tracciate in via Europa, in un tratto della via Roma e su un lato di viale dei Platani. La decisione di non far partire i parcheggi a pagamento è stata presa dalla Giunta comunale presieduta da Salvatore Piu anche in seguito alle vibranti proteste dei cittadini. I parcheggi a pagamento saranno attivati solo a Costa Rei durante la prossima stagione estiva.

Oltre alle nuove strisce bianche (e a tutta la segnaletica sia verticale che orizzontale) nelle strade del centro abitato sono stati individuati diversi stalli per disabili. Gli operai sono al lavoro anche per il ripristino dei tagli stradali in seguito al posizionamento della fibra ottica. “È un passaggio importante – spiega in una nota l’amministrazione comunale – perché consente di chiudere la fase di interventi legati alla posa della fibra ottica e di restituire alla cittadinanza strade sicure e meglio organizzate. Comprendiamo i disagi che i cantieri potranno provocare, ma chiediamo a tutti pazienza e collaborazione”.

