Avrebbe dovuto riaprire venerdì 30 maggio, ma l'apertura della galleria Arexini' sulla statale 125 Var "Orientale Sarda", nel comune di Muravera, è stata rimandata di altri 15 giorni.

«I lavori - secondo quanto fa sapere l'Anas - sono ormai in avanzato stato e potranno essere conclusi, almeno per quanto concerne le lavorazioni soggette al traffico stradale entro la prima metà del prossimo mese. Resteranno da ultimare le prove sugli impianti ed ulteriori interventi residuali che non inficeranno la percorribilità della galleria».

L'intervento, del valore di 12 milioni di euro, è iniziato il 13 gennaio scorso per consentire la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione a led, dei dispositivi luminosi e l'istallazione dei nuovi impianti antincendio e di ventilazione e, quindi, garantire una maggiore sicurezza nella galleria che era stata riaperta al traffico durante le festività pasquali e i ponti festivi del 25 aprile e del primo maggio.

Lo scorso mercoledì 7 maggio era stata chiusa nuovamente per avviare l'ultima fase dei lavori con l'interdizione della circolazione in entrambi i sensi. Ora però bisognerò aspettare ancora per poter rivedere il flusso veicolare passare attraverso il tunnel.

Il traffico in direzione Tortolì è deviato sulla ex statale 125 allo svincolo all'altezza del km 39,300 verso Muravera per poi immettersi sulla circonvallazione (via Sarrabus), proseguire sulla viabilità comunale e immettersi nuovamente sulla statale 125 Var utilizzando lo svincolo all'altezza del km 47.

Quello diretto a Cagliari è invece deviato al km 47 sempre verso Muravera sulla ex statale 125, proseguire lungo la viabilità comunale fino a ritornare sulla statale 125 Var allo svincolo all'altezza del km 39,300.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata