Esplosione di suoni e colori a Muravera oggi per la 49esima edizione della Sagra degli Agrumi.

Trenta gruppi folk, dieci etnotraccas, i suonatori, le maschere tradizioni e i cavalli e cavalieri hanno dato vita ad una delle edizioni più riuscite di tutti i tempi. Spettacolari soprattutto le etnotraccas, i pianali trainati da un trattore con sopra la ricostruzione animata di uno spaccato di vita sarrabese.

C’era la lavorazione delle launeddas, sa “pasca de is pastorisi”, i lavori che erano soliti fare le ragazze e tante arance come quelle de “Su Maistu de Is Spotas”, un immenso cesto carico di agrumi. E c’erano decine di migliaia di turisti che hanno affollato e affolleranno il paese sino a notte.

Per le strade fiumi di gente sin dalla prime ore del mattino. Impeccabile l’organizzazione e il servizio d’ordine. La sagra andrà avanti ancora per due giorni.

