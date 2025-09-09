Muravera, quasi pronto il rinnovato campo sportivo comunaleAi primi di ottobre la consegna dopo i lavori di riqualificazione: arriva il manto in erba sintetica
Quasi pronto il campo sportivo comunale di Muravera. I lavori di riqualificazione, come ha spiegato in una nota l’amministrazione comunale, volgono al termine e la consegna è prevista per i primi di ottobre. Sono in corso in questi giorni lo sgombero dei rifiuti e le operazioni preliminari alla posa del manto in erba sintetica.
Ottocentomila euro il costo dei lavori di questo primo intervento. Oltre al rifacimento del manto in erba sintetica si è provveduto, fra l’altro, all’installazione di un impianto fotovoltaico e all’adeguamento dei servizi igienici e del percorso per l'accesso alla tribuna (e agli stessi servizi igienici).
A disposizione ci sono ulteriori trecentomila euro per la manutenzione della tribuna (col risanamento della struttura in calcestruzzo e la riqualificazione della copertura in legno) e altre lavorazioni complementari.
«Le operazioni di cantiere saranno coordinate al fine di permettere la piena fruibilità del campo e degli spogliatoi», sottolinea in una nota il Comune di Muravera.