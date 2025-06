Il Consiglio comunale di Muravera ha approvato con i voti favorevoli della maggioranza e l'astensione del gruppo di minoranza, le nuove tariffe Tari per l’anno 2025. L’assessore al Bilancio Andrea Mura ha spiegato che per l’anno 2024 il costo complessivo è stato di 1.988.837 euro, mentre per l’anno 2025 il costo complessivo è di 2.070.725 euro. Prendendo in considerazione i costi sostenuti nel 2023 "il costo complessivo del 2025 risulta più alto a causa di maggiori costi di smaltimento non previsti da capitolato nei confronti delle ditte (Tecnocasic e Tecnologia Ambientali) e l’introduzione della figura del direttore dell’Esecuzione del contratto".

“Per il 2025 – spiega Mura - il costo da coprire, risultante dall’elaborazione della revisione, porta un valore pari a 2.070.725 euro, composto da una parte fissa di 689.466 euro e da una parte variabile di € 1.391.159 con una ripartizione dei costi del 70 per cento a carico delle utenze domestiche e del 30 per cento per quelle non domestiche. Rispetto all’anno 2024, essendo la composizione dei costi variata, c’è una lieve crescita delle tariffe conseguenza dei maggiori costi di smaltimento non previsti. Da simulazioni dell’ufficio, per esempio, si traducono in circa 9 euro in più annui per un’abitazione di cento metri quadri con un solo occupante e 10 euro in più per due componenti”.

In Aula è stato inoltre chiarito come quest’anno in bolletta “troveremo una nuova componente perequativa imposta da Arera, una quota di 6 euro per ciascuna utenza domestica e non domestica, destinata a finanziare il bonus sociale per i rifiuti”. Il bonus è destinato agli utenti domestici con un Isee fino a 9.530 euro (che arriva fino ai 20.000 per famiglie con 4 figli) e consiste in una riduzione automatica del 25 per cento della Tari limitatamente ad una sola utenza (quindi se il nucleo familiare ha più abitazioni potrà avere diritto al bonus per una sola di esse).

Anche per il 2025 confermate le agevolazione Tari comunali, finanziate con apposito capitolo di bilancio, a seguito di istanza presentata con modello Isee valevole per l’anno in corso. Agevolazioni che vengono concesse ai contribuenti che abbiano un indicatore Isee non superiore agli importi stabiliti dal regolamento, e che siano in regola con il pagamento della Tari relativa agli anni precedenti.

