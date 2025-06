Dopo le polemiche e le proteste dei giorni scorsi, l’amministrazione comunale di Muravera ha incontrato l’impresa esecutrice e la Direzione dei lavori per un confronto tecnico-operativo per affrontare i problemi legati ai lavori di adeguamento del ponte su Rio Corr'e Pruna" in località Bau Colarba. «Nel corso della riunione- si legge in una nota del Comune- l’Amministrazione ha ribadito l'importanza e la delicatezza dell’intervento, sottolineando che la necessità di garantire il rispetto dei termini di finanziamento deve in ogni caso conciliarsi con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per residenti e fruitori dell’area. L’impresa ha confermato piena disponibilità e collaborazione, impegnandosi a trasmettere un cronoprogramma dettagliato delle attività all’inizio della prossima settimana».

«L’avvio dei lavori- aggiunge il Comunicato-prevede l’esecuzione di opere propedeutiche alla demolizione dell’impalcato, che non comprometteranno la fruibilità dell'attraversamento; l’interruzione della viabilità ordinaria verrà disposta esclusivamente una volta completate le opere preliminari e l’approvvigionamento dei materiali necessari, al fine di garantire la massima efficienza e contenere l’impatto sulla circolazione. Sono inoltre in corso gli interventi di sistemazione delle strade di collegamento alternative. Nei prossimi giorni è prevista la convocazione di una riunione informativa».

© Riproduzione riservata