Proteste da parte degli automobilisti (in gran parte turisti) per le condizioni della strada sterrata che collega Capo Ferrato con Feraxi, in territorio di Muravera. Dopo qualche pioggia, infatti, i solchi e le buche caratterizzano pericolosamente l'intero tracciato (circa due chilometri). La strada consente anche un facile (e suggestivo) collegamento tra Feraxi e Costa Rei.

La sistemazione del tracciato iniziò venti anni fa (furono asfaltati circa 800 metri) per poi bloccarsi. Lo scorso anno il Comune è riuscito ad ottenere un finanziamento da 2,6 milioni di euro dalla Regione per completarla. Lavori che dovrebbero iniziare questa estate (o al massimo in autunno), con quasi un anno di ritardo rispetto alle prime previsioni dell’amministrazione comunale di Muravera. L’opera è fondamentale anche in chiave turistica.

