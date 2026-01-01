Centocinquantamila euro per far conoscere Castiadas in tutto il mondo. La somma è stata messa a disposizione dalla Regione e consentirà al Comune di promuovere le peculiarità del territorio attraverso pagine social, siti turistici e pubblicità sui canali di comunicazione internazionali. Nel dettaglio ventimila euro sono stati destinati al sito web (comprese le pagine social), quarantacinquemila euro alla pubblicità internazionale, quindicimila a quella nazionale, altri trentamila euro per produzioni cartacee e creazione di contenuti editoriali.

Il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni sottolinea l’importanza dell’iniziativa: «Puntiamo a rafforzare il posizionamento di Castiadas come destinazione turistica e a far conoscere a tutti quanto sia accogliente e profondamente legato alla propria identità agricola e territoriale».

Diverse le iniziative dell’amministrazione comunale per la promozione del territorio negli ultimi anni. Tra le tante anche la realizzazione delle vie del gusto, un progetto che – attraverso un percorso ciclo-pedonale – porterà i cittadini fra le tante borgate alla scoperta del cibo e dei vini locali.

