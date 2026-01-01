Castiadas, 150mila euro per promuovere il territorio in tutto il mondoAl sito web saranno destinati 20mila euro, 45mila alla pubblicità internazionale
Centocinquantamila euro per far conoscere Castiadas in tutto il mondo. La somma è stata messa a disposizione dalla Regione e consentirà al Comune di promuovere le peculiarità del territorio attraverso pagine social, siti turistici e pubblicità sui canali di comunicazione internazionali. Nel dettaglio ventimila euro sono stati destinati al sito web (comprese le pagine social), quarantacinquemila euro alla pubblicità internazionale, quindicimila a quella nazionale, altri trentamila euro per produzioni cartacee e creazione di contenuti editoriali.
Il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni sottolinea l’importanza dell’iniziativa: «Puntiamo a rafforzare il posizionamento di Castiadas come destinazione turistica e a far conoscere a tutti quanto sia accogliente e profondamente legato alla propria identità agricola e territoriale».
Diverse le iniziative dell’amministrazione comunale per la promozione del territorio negli ultimi anni. Tra le tante anche la realizzazione delle vie del gusto, un progetto che – attraverso un percorso ciclo-pedonale – porterà i cittadini fra le tante borgate alla scoperta del cibo e dei vini locali.