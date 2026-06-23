Francesca Mattana, la prima sindaca donna di Muravera, ha giurato lunedì 22 giugno nell’aula consiliare Piero Loddo. Dopo il giuramento ha comunicato i componenti della Giunta: il vicesindaco è Gianfranco Sestu, il consigliere più votato con 663 preferenze. A lui vanno le deleghe all’Urbanistica, alla Protezione Civile e al Patrimonio.

L’assessore ai Lavori Pubblici, all’Ambiente e all’Agricoltura è Valerio Boi. Alle Politiche Sociali e ai Servizi alle Famiglie va Michela Lai mentre Alessia Tronci si occuperà di Cultura e Pubblica Istruzione. La casella del Turismo va a Valentina Usai. «Tutti i consiglieri comunali – ha messo in chiaro Mattana - avranno comunque deleghe in settori specifici perché c’è tanto da fare e serve veramente il contributo di tutti».

La sindaca ha espresso anche forte preoccupazione per il Pronto soccorso del San Marcellino. «Oggi il reparto si regge con il poco personale medico in organico e con i medici gettonisti. Il prossimo 30 giugno scadrà il contratto con la società che fornisce i gettonisti. Il rischio concreto è di non riuscire più a garantire tutti i turni del pronto soccorso». Proprio per questo «ho scritto ai nostri rappresentanti in Regione, ho chiesto che si facessero promotori presso il Governo Nazionale ed i Ministeri competenti di una deroga alla normativa vigente, che consenta di prorogare i contratti con i professionisti che attualmente prestano servizio in pronto soccorso, di modo da consentirci di superare dignitosamente la critica stagione estiva».

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