Dopo essere stato arrestato in quanto ritenuto responsabile di alcuni attentati incendiari e mentre si preparava a portarne a termine un altro (QUI LA VICENDA), il 69enne di Muravera finito ai domiciliari si è reso irreperibile. I carabinieri lo hanno denunciato per evasione.

I militari ieri mattina si sono presentati nella sua abitazione per condurlo in tribunale a Cagliari dove doveva essere giudicato con rito direttissimo, ma non lo hanno trovato in casa. Lo hanno cercato in paese e lo hanno individuato in via Roma mentre passeggiava tranquillamente.

Accompagnato a palazzo di Giustizia, l’arresto è stato convalidato e per l’uomo si sono aperte le porte del carcere di Uta.

(Unioneonline/s.s.)

