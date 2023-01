Continuano i lavori di ripristino della pavimentazione del centro storico, nel tratto di via Marconi fronte Via Chiesa.

Quest'ambito, in continuità con le parti già completate, sarà interessato da interventi di rifacimento e reintegro del materiale lapideo, insieme alla sostituzione di alcune delle canalette longitudinali di mezzeria. Sarà migliorata la funzionalità della strada e il corretto deflusso delle acque meteoriche.

In un comunicato, l'amministrazione comunale chiede comprensione ai cittadini per i possibili disagi. I lavori dovrebbero concludersi entro il 20 febbraio. Si tratta di un progetto importante anche per la sicurezza della viabilità.

