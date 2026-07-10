Positivo all’alcol test dopo essere volato fuori strada a Costa Rei un 25enne della provincia di Nuoro, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dai carabinieri del radiomobile della Compagnia di San Vito.

I militari sono intervenuti a Costa Rei per rilevare un incidente stradale col coinvolgimento di un giovane e di una ragazza che è stata soccorsa e accompagna al Policlinico di Monserrrato con ferite superficiali..

I Carabinieri, giunti immediatamente sul punto dell'incidente, hanno messo in sicurezza l'area e prestato il primo soccorso alla passeggera ed al conducente, che avrebbe mostrato sin da subito palesi sintomi di alterazione psicofisica.

Sottoposto agli accertamenti etilometrici, il 25enne, uscito indenne dal sinistro stradale, è risultato positivo con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti dalla legge. Da qui la denuncia.



© Riproduzione riservata