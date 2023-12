La via Speranza, a Muravera, avrà presto un nuovo selciato. A trovare i soldi necessari per sistemare una delle strade più importanti del centro storico l’amministrazione comunale ed in particolare l’assessore al bilancio Andrea Mura: «Abbiamo messo a disposizione – ha spiegato Mura – 270mila euro grazie agli introiti dell’imposta di soggiorno. La priorità è sistemare via Speranza, si inizierà da lì con un nuovo lastricato per poi proseguire nelle altre vie del centro storico che non versano in buone condizioni».

Il progetto complessivo, affidato ad un professionista esterno, riguarda l’intero centro storico per un importo stimato di circa un milione di euro. «Per il momento coi 270mila euro a disposizione – ha aggiunto Federico Lai, assessore ai Lavori pubblici – si interverrà in via Speranza e probabilmente in via Montis. Le pietre avranno una finitura piatta e, come gli ultimi lavori in via Marconi, saranno più grosse».

